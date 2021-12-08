الديمقراطي يكشف أسباب زيارة الكاظمي إلى أربيل - عاجل

2021/12/08 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيلكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الأربعاء، عن أسباب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أربيل.وقال عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "زيارة الكاظمي تأتي لمناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة وهجمات داعش".وأضاف أن "الزيارة تركز على الوضع الأمني وخطر داعش أكثر من الجانب السياسي، خاصة بمجال التنسيق بين بغداد وأربيل".

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