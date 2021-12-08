المانيا توقع عقداً بقيمة 18.29 مليار يورو مع العراق.. تعرف على اهدافه - عاجل

2021/12/08 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وقعت الحكومة الالمانية، اليوم الاربعاء، عقداً بقيمة 18.29 مليار يورو مع العراق.

وقالت الامم المتحدة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة الالمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقعا اليوم اتفاقية بلغت قيمتها 18.29 مليون يورو (21.78 مليون دولار أمريكي) وذلك لتعزيز فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي للمجتمعات الضعيفة في العراق".

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