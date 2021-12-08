اعفاء مدير بلدية النجف بعد شهر من تكليفه بناءً على طلبه

2021/12/08 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مصدر اداري رسمي من محافطة النجف عن اعفاء مدير بلدية المحافظة مهدي الحاتمي بناءً على طلبه، وذلك بعد شهر من تكليفه بالمنصب.واشار المصدر الرسمي الى تكليف المهندس عمار شكر مديراً لبلدية النجف وكالة .يذكر ان محافظ النجف لؤي الياسري سبق وان اعلن تكليف مهدي الحاتمي مديرا لبلدية المحافظة قبل ٣٠ يوماً ./انتهى

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