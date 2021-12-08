2021/12/08 | 09:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، لتعكس مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع ، مع ارتفاع المخزونات البنزين الأمريكية، ومع محاولة المستثمرين تقييم التأثير الكامل لمتغير فيروس كورونا أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود وفعالية اللقاحات الحالية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.21 دولارا للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 3.2 بالمئة يوم الثلاثاء.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.78 دولارا للبرميل منخفضًا 27 سنتًا أو 0.37بالمئة بعد أن ارتفع 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة.وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف في تعاملات الأربعاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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