مصدر يكشف سبب الانتشار الأمني الواسع في كربلاء

2021/12/08 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء، الاربعاء، استنفارا امنيا ملحوظا، حيث تنتشر القوات الامنية في اغلب شوارع المدينة.

وقال مصدر في تصريح لـ NRT عربية (8 كانون الاول 2021)، ان "القوات الامنية ومنذ يوم امس عززت تواجدها وانتشارها في مناطق مختلفة من كربلاء، وذلك على خلفية التفجير الذي وقع في محافظة البصرة".

واضاف المصدر، ان "هذه التحركات جاءت كاجراءات احترازية، بعد اجتماع امني طارئ لعمليات كربلاء امس الثلاثاء، والخروج بخطة امنية تقضي بانتشار واسع للقوات والقيام بحملات استباقية مكثفة".

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