كأس العرب.. جدول الدور ربع النهائي ومواعيد المباريات

2021/12/08 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى

الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب

بكرة القدم التي تستضيفها العاصمة

القطرية الدوحة حتى 18 الجاري، وذلك بعد

ختام دور المجموعات ليلة الأربعاء..

وفيما يلي برنامد مباريا

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