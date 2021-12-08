أعراض المتحور أوميكرون.. علامة واضحة تظهر ليلاً

2021/12/08 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

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المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ورصد

أحد الأطباء في جنوب إفريقيا، علامة

واضحة تظهر على المصابين بالمتحور

الجديد، ألا وهي التعرق الليلي.

وفي إحاطة عقدت اليوم من قب

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