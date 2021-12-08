العراق يهزم لبنان بثلاثية في بطولة غرب آسيا للناشئين

2021/12/08 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب العراق فوزه الأول في بطولة

غرب آسيا للناشئين، على حساب نظيره

اللبناني 3-0، مساء اليوم الثلاثاء، في

ملعب الخليج بمدينة الدمام بالسعودية.

بدأ المنتخب العراقي المباراة بعزيمة

عالية وسجل هدفا

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