في الذكرى السابعة بعد المائة لاستشهاد الشيخ - القومي - - صلاح بدرالدين

2021/12/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين السيرة الذاتية الشيخ عبد السلام محمد عبد السلام البارزاني ، او عبد السلام الثاني ، ولد بقرية بارزان عام ١-;-٨-;-٧-;-٨-;- ، وكان الأخ الأكبر لكل من الشيوخ ، والقادة ( أحمد ، محمد صديق ، بابو ، مصطفى ) ، وخلف والده في زعامة منطقة بارزان ، ومشيختها ، الذي توفي عام ١-;-٩-;-٠-;-٣-;- بعد عودته من منفاه – ببدليس – بكردستان تركيا حيث نفاه العثمانييون ، وقد ترعرع في بيئة تميزت ......





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