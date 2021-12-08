2021/12/08 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على ستة متهمين وبحوزتهم 2 كيلو غرام مادة الكريستال المخدرة في محافظة بابل.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعملية نوعية أمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 2 كغم من “الكرستال” بحوزة 6 متهمين في بابل المركز الخبري الوطني.

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