2021/12/08 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي وبارزاني يؤكدان ضرورة التنسيق بين البيشمركة والجيش لمحاربة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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