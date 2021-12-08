2021/12/08 | 10:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jfgJ1jRz_d4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز ليوم الاربعاء 2021/12/8 | شهد خليل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز ليوم الاربعاء 2021/12/8 | شهد خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).