محافظة عراقية تنفذ خطة أمنية “طارئة” على خلفية تفجير البصرة

2021/12/08 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات سومر، اليوم الأربعاء، شروعها بتنفيذ خطة امنية طارئة على خلفية الاستهداف الذي تعرضت له محافظة البصرة يوم امس الثلاثاء.وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية في تصريح صحافي، […]

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