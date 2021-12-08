4 خطوات فقط للحماية من التسمم الغذائي.. ما هي؟

2021/12/08 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن تحمي نفسك وأحبائك من التسمم الغذائي؟ الأمر بسيط للغاية..كل ما عليك فعله هو اتباع 4 خطوات فقط، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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