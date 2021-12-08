2021/12/08 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجحت وزارة الزراعة، الأربعاء، لجوء العراق إلى استيراد الحنطة خلال الاشهر المقبلة لسد احتياجاته في البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن العجز يبلغ 50%.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل عجزا قياسيا بالحنطة والزراعة ترجح استيرادها المركز الخبري الوطني.

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