بمشاركة الجيش والبيشمركة.. انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى

2021/12/08 | 11:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن اطلاق عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصله بين القطعات الاتحادية مع اقليم كردستان العراق في اطراف قضاء خانقين وكفري.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2021)، انه "على بركة الله شرعت قيادة عمليات ديالى، صباح اليوم، وبتنسيق عالي مع قيادتي المحور الاول والثاني في قوات البيشمركه بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصله بين القطعات الاتحادية مع اقليم كردستان العراق في اطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد ضفتي نهر ديالى".

واضاف البيان ان "قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالاشتراك مع قوات خاصة من حرس الاقليم نفذت عمليات في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

واشار البيان الى ان "هذه العملية تأتي في اطار التنسيق والعمل المشترك الذي تشرف عليه قيادة العمليات المشتركة لتطهير مناطق الاهتمام الامني المشترك من تواجد عصابات داعش الإرهابية".

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