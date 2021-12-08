اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

2021/12/08 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء،

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية

في بغداد، سجلت صباح اليوم

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