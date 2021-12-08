الخنجر يتحالف مع البرزاني :اتفقنا على الشراكة لا المشاركة

2021/12/08 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر،

الثلاثاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي

مسعود بارزاني مستقبل العملية

السياسية، وسبل إنجاح المرحلة

القادمة.

وقال الخنجر في تدوينة له اليوم، (7

كانون الأول 2021)، "بحثنا ا

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