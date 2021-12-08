2021/12/08 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقعت الحكومة الالمانية، اليوم الاربعاء، عقداً بقيمة 18.29 مليار يورو مع العراق.وقالت الامم المتحدة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحكومة الالمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقعا اليوم اتفاقية بلغت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا توقع عقداً بقيمة 18.29 مليار يورو مع العراق لزيادة النمو الاقتصادي المركز الخبري الوطني.

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