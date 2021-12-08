2021/12/08 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بالإيعاز إلى القطاعات الأمنية الماسكة للأرض، المنتشرة في المحافظات كافة، بالتنسيق مع ملاكات وزارة الموارد المائية في حملتها لردم الأنهار المتجاوزة والدورات غير النظامية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بشأن شحة المياه في العراق المركز الخبري الوطني.

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