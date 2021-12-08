2021/12/08 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى.وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، في تصريح صحفي، إنه “عند الساعة 600 من هذا اليوم، باشرت قيادة عمليات ديالى وبتنسيق عالي مع قيادتي المحور الاول والثاني في قوات البيشمركة، بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود …

ظهرت المقالة في ديالى..



العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية أمنية واسعة أولاً على النور نيوز.

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