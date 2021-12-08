الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في بغداد – عاجل

2021/12/08 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات مؤلفة من (9) متهمين في منطقة (حي الأمين) بعد مداهمة مكان تواجدهم وتم ضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة مختلفة الأنواع".

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إن "قوة من اللواء ذاته ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض على المتهم (س ,ع ,ج) في منطقة (العبيدي) ضبط بحوزته (3)بندقية مختلفة الأنواع و(9)رمانة مختلفة مع مخازن واعتدة ومواد مخدرة".وأثنت القيادة بحسب البيان، "على تعاون المواطنين مع القوات الأمنية للحد من تمادي عصابات الشر والجريمة المنظمة في إيقاع الضرر على شريحة الشباب والعبث بالسلم المجتمعي من خلال آفة المخدرات وترويجها وايصال المعلومات الى الجهات المختصة لألقاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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