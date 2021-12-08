الكاظمي يصل إلى مخمور على رأس وفد أمني رفيع

2021/12/08 | 11:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بارزاني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى قضاء مخمور على رأس وفد أمني رفيع.

وضم الوفد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، "وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وعددًا من القيادات الأمنية".

وأضاف البيان، "كان في استقبال الكاظمي بطريق ذهابه إلى قضاء مخمور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

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