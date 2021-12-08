لبنان.. جدل بشأن صلاحية ورقة المئة دولار يستدعي ردا من السفارة الأميركية

2021/12/08 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى امتناع بعض الصرافين اللبنانيين، عن قبول عملة المئة دولار من الطبعة القديمة، التي تعرف باسم (الطبعة البيضاء)، ردا من السفارة الأميركية في لبنان.

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