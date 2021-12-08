2021/12/08 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان، إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات مؤلفة من (9) متهمين في منطقة (حي الأمين) بعد مداهمة مكان تواجدهم وتم […]

ظهرت المقالة العمليات: الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات: الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات: الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).