2021/12/08 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاطاحة بثلاث عصابات تهريب بحوزتها قطع وكتب ومخطوطة اثرية في بابل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:28

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بثلاث عصابات تهريب بحوزتها قطع وكتب ومخطوطة اثرية في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بثلاث عصابات تهريب بحوزتها قطع وكتب ومخطوطة اثرية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).