أسعار النفط تعاود الهبوط بعد يومين من المكاسب

2021/12/08 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادعاودت أسعار النفط الهبوط خلال تعاملات الأربعاء، بعد يومين من المكاسب في ظل تلاشي المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 0519 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفعت 3.2 بالمئة عند التسوية أمس …

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