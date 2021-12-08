واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وسوريين وأوغنديين

2021/12/08 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وسوريين وأوغنديين متهمين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم.وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية استهدفت جهات فاعلة عسكرية ضالعة بارتكاب انتهاكات حقوقية.وأضاف البيان أن “الجهات المستهدفة تشمل …

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