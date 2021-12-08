تكريم بروفيسور عراقي في روما

2021/12/08 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاعلنت السفارة العراقية في روما، اليوم الاربعاء، عن تكريم عميد الدراسات العليا في جامعة الكوفة في النجف الاشرف البروفيسور علي سميسم.ويزور البروفيسور سميسم العاصمة الإيطالية روما في زيارة علمية وبحثية تستمر عدة أيام سيقوم خلالها بزيارة الفاتيكان والمؤسسات البحثية والمكتبة التابعة لها.

وفي الأمس قام السفير العراقي في الفاتيكان عبد الرحمن العامري بتكريم الضيف بمكان إقامته في روما بحضور وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والوفد المرافق له وبحضور السفيرة العراقية في روما صفية السهيل وزوجها. بختيار امين الوزير الاسبق لحقوق الانسان في العراق بالاضافة الى عدد من دبلوماسيي وموظفي السفارة العراقية في روما والفاتيكان.

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