الكاظمي يعقد اجتماعا مع وزير وقادة قوات البيشمركة في مخمور

2021/12/08 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا مع وزير وقادة قوات البيشمركة في مخمور لبحث الخروقات الامنية الاخيرة وسبل معالجتها "./انتهى9

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