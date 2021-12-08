القوات الامنية تحقق بعد العثور على رفع علم داعش فوق مبنى مدرسة قيد الانشاء شمال كركوك

2021/12/08 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك ،عن قيام مجهولين برفع علم داعش فوق مبنى مدرسة قيد الانشاء شمال مدينة كركوك .وقال مصدر ان القوات الامنية انزلت العلم فوق مدرسة لطيف اوه في حي الشورجة شمال كركوك (ذو الغالبية الكردية )وبدات التحقيق لمعرفة من يقف وراء هذا الفعل ./انتهى

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