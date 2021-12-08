الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في بغداد

2021/12/08 | 11:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان، إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على عصابة لترويج وتعاطي المخدرات مؤلفة من (9) متهمين في منطقة (حي الأمين) بعد مداهمة مكان تواجدهم وتم ضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة مختلفة الأنواع”.وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إن “قوة من اللواء ذاته ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض على المتهم (س ,ع ,ج) في منطقة (العبيدي) ضبط بحوزته (3)بندقية مختلفة الأنواع و(9)رمانة مختلفة مع مخازن […]

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