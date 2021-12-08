ضبط وإحباط محاولة تهريب أجهزة طبية ومختبرية متنوعة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/12/08 | 11:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تواصل هيأة المنافذ الحدودية أداء واجباتها وبمستوى عالي الدقة في متابعة عمل الدوائر والإشراف على تخريج البضائع المنجزة معاملاتها ٬ حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (أجهزة ومستلزمات طبية ومختبرية) لم يصرح بها مخبأة خلف مواد منزلية متنوعة ما سبب هدر بالمال العام .

تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتأتي هذه العمليات المتكررة لهيأة المنافذ الحدوية في ضبط المخالفات ومنع حدوثها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن العراقي .

هيأة المنافذ الحدودية8 كانون الأول 2021

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