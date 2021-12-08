عالية نصيف تكشف عن آخر تطورات قضية عقد وزارة الداخلية: مبلغ العقد 80 مليون دولار وقيمته الحقيقية 10 ملايين دولار

2021/12/08 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف الإدعاء

العام بالتدخل بشكل عاجل ومنع وزارة

الداخلية من التعاقد مع شركتي أفق

السماء وعلم أركان لتنفيذ مشروع الفيزا

والبوابات الالكترونية والجواز

الالكتروني، مبينة أن الفساد في

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