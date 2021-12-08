2021/12/08 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب السياسي المعارض المستقل ‏هوشيار

عبد الله هيئة النزاهة الاتحادية

والجهات الرقابية كافة بالتحقق من

الوثيقة التي نشرتها الصحافة الأمريكية

وتداولتها مواقع عربية والتي تثبت ان

رئيس حكومة اقليم كردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي معارض يطالب هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقق من وثيقة تُضمّن شراء مسرور البارزاني منزلاً في أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي معارض يطالب هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقق من وثيقة تُضمّن شراء مسرور البارزاني منزلاً في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).