إنطلاق عمليات أمنية في قضاء خانقين وكفري

2021/12/08 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

الأربعاء عن انطلاق عمليات عسكرية

للعمليات المشتركة المؤلفة من القوات

الاتحادية وقوات البيشمركة في منطقة

كرميان لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان، بأن “ألو

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