شمول اقليم كردستان بقرار منع استيراد البطاطا

2021/12/08 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت وزارة الزراعة العراقية قراراً بمنع استيراد محصول البطاطا من الخارج، مشيرة الى ان القرار يشمل اقليم كوردستان أيضاً.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، أعلن عن منع استيراد محصول البطاطا من الخارج.

واضاف أن القرار سيتم تطبيقه من قبل وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان رسمياَ، اعتبارا من يوم غد الخميس 9 كانون الأول 2021.

جاء قرار الزراعة العراقية كخطوة لدعم الاقتصاد الوطني، مع وجود وفرة محلية من المحصول.

وكانت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان قد سمحت باستيراد البطاطا من الخارج عبر منافذها الحدودية.

ودعت وزارة الزراعة، قبل أيام، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول، مشيرة الى بحثها عن مستثمرين ومصدرين للمحصول الزراعي.

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