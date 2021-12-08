بايدن: قواتنا ستبقى في العراق بعد2021

2021/12/08 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، استمرار بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية الشهر الجاري وتحولها الى مهام التدريب والمشورة، مبينا ان القوات الاميركية تقدم الدعم لبعثة […]

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