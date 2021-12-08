وهم السلطة وخيار الثورة المستمرة - تامر خرمه

2021/12/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه تحرير فلسطين كان يعني في الأدبيات الثورية هزيمة المشروع الصهيوني في المنطقة، باعتباره من أدوات الهيمنة الإمبريالية، بل وأكثرها وحشية.



أي أن مهمة التحرير تستوجب تراكم ووحدة نضالات شعوب المنطقة في سياق النضال الأممي ضد كل أشكال العبودية والاضطهاد.



كيف تحول الأمر إلى مناورات دبلوماسية لإقامة كيان فلسطيني في ظل الاحتلال، للحفاظ على أمنه واستقراره؟ هذا ما تجيب عنه حتما الطبيعة الانعزالية لليمين الفلسطي ......





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