هل المرأة أنثى الرجل؟ الجنسانية في لغة الضاد - ريتا فرج

2021/12/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_فرج يحمل لسان العرب في لغته الاشتقاقية دلالات جنسية لغوية مهمة، تعكس ثنائية التقابل والتضاد بين الأنثى والذكر.



لا تقتصر هذه الخاصية على العرب وحدهم، بل تكاد تكون قاعدة لدى بقية اللغات الحيّة. تكشف متعلقات الجنسانية في اللغة العربية عن معانٍ شديدة الأهمية، وهي في بنيتها الصوتية والتركيبة، تدل على التعارض بين السلب والايجاب، الفاعل والمفعول به.



لا يرقى الجذر اللغوي الجنسي في لغتنا الى حدود الشرا ......





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