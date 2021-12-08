الانتخابات الليبية بين المسخرة والمأساة - جلبير الأشقر

2021/12/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر بالرغم من أن موعد الانتخابات الرئاسية الليبية بات وشيكاً حيث تَقرّرَ إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يوم الذكرى السبعين لاستقلال البلاد، لا زالت الرهانات قائمة بشأن حصولها في الموعد المقرّر أو تأجيلها، إما لأجل قريب أو لأجل غير مسمّى.أما الأكثر طرافة في هذه الانتخابات فهو أنها سوف تجري بغياب دستور شرعي ينصّ عليها وعلى صلاحيات الرئيس المُزمَع انتخابه! ذلك أن مشروع الدستور الأخير الذ ......





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