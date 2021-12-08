هل سيلتقي الصدر الاطار التنسيقي مجدداً؟ .. تياره يرد - عاجل

2021/12/08 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق التيار الصدري، اليوم الاربعاء، على انباء اللقاء المرتقب بين زعيمه مقتدى الصدر وقادة الاطار التنسيقي.

وقال القيادي في التيار عصام حسين في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الصدر التقى بالقوى الكردية والسنية، وبالتالي فانه كان يحتاج الى لقاء الإطار التنسيقي، على اعتبار أن الأقاويل كثرت حول وجود عداء شخصي معه، لذلك ذهب للقائهم من أجل وضع النقاط على الحروف، وليؤكد خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو المعارضة إنكانوا قادرين على تشكيل هذه الحكومة".

واضاف: "قد يكون هناك لقاء آخر للإطار التنسيقي والهيئة السياسية للتيار، خاصة وأن الإطار التنسيقي هو تحالف سيدخل إلى البرلمان، لذلك نعتقد أن لقاء الإطار مع الصدر خطوة مهمة لتشكيل الحكومة المقبلة".

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