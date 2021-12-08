جامعة ميسان تنظم ندوة عن سُبل تمكين المرآة

2021/12/08 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية القانون في جامعة ميسان بالتعاون مع وحدة تمكين المراة في الجامعة ، ندوة عن سُبل تمكين النساء ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن ، بمشاركة تدريسيي وباحثي المركز.وتضمنت الندوة محاضرة بين فيها دور المراة وشرح لتفاصيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للحكومة العراقية من أجل تفعيل دور المرأة في العراق ، وتناولت الندوة تأثير المراة في المجتمع وتمكينها اجتماعيا" وبيان ابرز القرارات الدولية الأخيرة حول إلزام الدول بتنفيذ تلك الخطط الوطنية الخاصة بتمكين النساء ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٠ ".وأوصت الندوة بتعديل بعض التشريعات الوطنية وتطوير الخطة الوطنية الاستراتيجية الثانية للاعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ وتفعيل بعض السبل القانونية من أجل تمكين النساء وتعزيز دورهم في المجتمع"./انتهى س

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