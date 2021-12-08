2021/12/08 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/شرعت طرق وجسور نينوى بمعالجة المكسرات والحفر بالكامل التي خلفتها داعش غرب الموصل.وقال المهندس رضوان الشهواني مدير طرق وجسور نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن"مديرية الطرق والجسور شرعت بترميم ومعالجة التكسرات والذي قام تنظيم داعش الارهابي باستخدامه في حفر خنادق اثناء سيطرته على المنطقة في عموم محور الاقضية والنواحي غرب الموصل"مبينا ان" مدة العمل مفتوحة ومن مبالغ اعمار المناطق المضررة "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق وجسور نينوى تشرع بترميم ومعالجة التكسرات للخنادق والحفر الذي خلفها داعش غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق وجسور نينوى تشرع بترميم ومعالجة التكسرات للخنادق والحفر الذي خلفها داعش غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).