2021/12/08 | 12:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة في كركوك.وذكر بيان للخلية، أنه “بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، انطلقت عملية امنية مشتركة شرقي محافظة كركوك”.وأضاف البيان، أن “العملية جاءت بأشتراك قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمحورين الثالث والرابع في البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية مشتركة في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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