حملة أمنية على مستوى ألمانيا ضد عصابة لتهريب البشر

2021/12/08 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش في أنحاء متفرقة من ألمانيا ضد عصابة لتهريب البشر.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة الاتحادية وسلطات الجمارك فتشت العديد من المنازل والشركات، مضيفة أن الحملة تركزت في ولايتي برلين وبراندنبورغ.

وذكرت المتحدثة أن المشتبه بهم عددهم حوالي 20 شخصاً، موضحة أن يشتبه في أنهم يصدرون وثائق هوية مزورة لعمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي على أنهم مواطنين من الاتحاد ويحيلونهم إلى شركات لوجستية كبيرة.

وبحسب البيانات، تدور التحقيقات حول التهريب المنظم للأجانب بغرض التربح، وتزوير الوثائق، والعمالة غير المصرح بها والتوظيف غير القانوني.

وذكرت المتحدثة أن الحملة شملت منازل المتهمين ومكاتب تجارية ومراكز لوجستية وأماكن سكن للعمال في 10 ولايات، مضيفة أنه تم تنفيذ أوامر بالاعتقال.

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