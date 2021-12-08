منح مالية و تعليم مجاني من

2021/12/08 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، عن توزيع منح مالية على الطلبة

المكفوفين في معهد نور الإمام الحسين

(عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر،

بعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقال عضوٍ مجلس إدارة

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