النجف:تشييع اية الله السيد رضي الشيرازي حفيد زعيم ثورة التنباك..مصور

2021/12/08 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ُشيّع في محافظة النجف الاشرف جثمان اية

الله السيد رضي الشيرازي حفيد المجدد

الشيرازي يتقدمهم العلماء وفضلاء

الحوزة العلمية الى مثواه الاخير عن عمر

تجاوز 96 عاما قضاها بنشر العلوم

الدينية

وتوفي يوم 2

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