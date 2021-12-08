2021/12/08 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، باعتقال متهمة في إرتكاب جريمة قتل في منطقة السديناوية.وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قوة أمنية من مركز شرطة النصر شمالي الناصرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمة بالقتل شمالي الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمة بالقتل شمالي الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمة بالقتل شمالي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).