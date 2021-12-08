الحج السعودية توضح اشتراطات الحجر واللقاحات للراغبين في أداء العمرة من الخارج

2021/12/08 | 12:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية اشتراطات الحجر المؤسسي وأنواع اللقاحات المطلوبة لكي يتمكن ضيوف الرحمن الراغبين في القدوم للمملكة لأداء العمرة، حسب تحديث هيئة الصحة العامة.وأشارت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على …

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